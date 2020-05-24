Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Кроме того, по данным украинской разведки, 23 мая наши воины ранили еще семерых оккупантов.
С начала текущих суток незаконные российские вооруженные формирования активности не проявляли.
Также за текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.
В субботу, 23 мая, на Донбассе пулей снайпера был ранен украинский военнослужащий.
- 22 мая вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.