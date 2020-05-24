23 мая украинские военные в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) уничтожили четыре пророссийских боевика.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Кроме того, по данным украинской разведки, 23 мая наши воины ранили еще семерых оккупантов.

С начала текущих суток незаконные российские вооруженные формирования активности не проявляли.

Также за текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

В субботу, 23 мая, на Донбассе пулей снайпера был ранен украинский военнослужащий.