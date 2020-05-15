Об этом проинформировали в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.
“Сегодня, 15 мая, подразделения оккупационных войск РФ, вопреки взятым на себя обязательствам, в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции Объединенных сил. Враг открыл огонь из автоматических станковых и подствольных гранатометов и стрелкового оружия по украинским защитникам вблизи Орехово, в результате чего двое военнослужащих получили осколочные ранения”, – сказано в сообщении.
Воинов оперативно доставили в лечебное учреждение и предоставили им надлежащую медицинскую помощь.
В штабе подчеркнули, что в ответ на такие коварные и преступные действия подразделения Объединенных сил использовали штатное вооружение для подавления вражеского огня. Потери противника уточняются.
- 14 мая боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в результате один украинский военный погиб, еще двое получили ранения. Погибший – боец из Винницкой области Александр Карпика