Российско-оккупационные войска осуществили сегодня обстрел позиций Объединенных сил вблизи Орехового (Луганская область). В результате получили ранения двое украинских военнослужащих.

Об этом проинформировали в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

“Сегодня, 15 мая, подразделения оккупационных войск РФ, вопреки взятым на себя обязательствам, в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции Объединенных сил. Враг открыл огонь из автоматических станковых и подствольных гранатометов и стрелкового оружия по украинским защитникам вблизи Орехово, в результате чего двое военнослужащих получили осколочные ранения”, – сказано в сообщении.

Воинов оперативно доставили в лечебное учреждение и предоставили им надлежащую медицинскую помощь.

В штабе подчеркнули, что в ответ на такие коварные и преступные действия подразделения Объединенных сил использовали штатное вооружение для подавления вражеского огня. Потери противника уточняются.