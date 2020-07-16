За прошедшие сутки в зоне боевых действий на Донбассе украинские военные уничтожили двух оккупантов.

Об этом сообщили в штабе ООС.

15 июля вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 120 мм, вооружение БМП, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Боевики стреляли вблизи Марьинки, неподалеку Талаковки, в районе населенных пунктов Гнутово, Водяное и Авдеевка, рядом с Новолуганским, неподалеку Орехово и Новотошковского.

По данным разведки 15 июля украинские защитники уничтожили двух захватчиков.

В штабе также отметили, что боевики обстреляли из ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2, находящихся на вооружении ВС РФ, поселок Новолуганское. Один из неразорвавшихся боеприпасов обнаружили на территории сельскохозяйственного предприятия.

За минувшие сутки потерь среди украинских защитников нет.