Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов во время онлайн-конференции “Перспективы диджитализации страны и риски кибербезопасности”.
“У нас, согласно нашему законодательству о санкциях, “ВКонтакте” не должен работать на территории страны. К сожалению, сегодня это как раз тот разговор, который происходит, о киберзащите тех или иных институтов от этого воздействия. Мы сегодня занимаемся этими вопросами. Специалисты понимают, о чем идет речь. Они очень быстро меняют прокси, и мы не успеваем, честно говоря, это отслеживать. В стране есть институты, которые за это отвечают. Сейчас это находятся в работе. Считаем, что в ближайшее время с помощью наших зарубежных партнеров этот вопрос будет решен”, – сказал он.
Данилов подчеркнул, что украинские пользователи должны понимать ответственность за пользование этой соцсетью. Он также добавил, что их возьмут на учет полиции.
“Но я хотел бы здесь обратить внимание на другую вещь, на пользователей, которые пользуются этим ресурсом, который запрещен. Это должна быть так же их ответственность. Зачем они это делают, и для чего они это делают. Дело в том, что сейчас та система, которая начинает работать, мы обо всех этих пользователях будем иметь понимание. Они будут все на учете находиться. Если они дальше будут распространять российский контент в нашей стране, то они будут иметь определенный хлопоты с нашей полицией, с нашими силовыми структурами”, – добавил Данилов.
- 13 сентября разработчики “ВКонтакте” сообщили, что в Украине соцсетью теперь можно пользоваться без VPN. Соответствующее обновление прокси их приложения позволяет обойти блокировку этой соцсети на территории Украины.
- В Совете национальной безопасности и обороны заявили, что российские спецслужбы возобновили работу приложения в Украине накануне местных выборов, чтобы получить данные об украинцах.