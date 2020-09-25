Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов во время онлайн-конференции “Перспективы диджитализации страны и риски кибербезопасности”.

“У нас, согласно нашему законодательству о санкциях, “ВКонтакте” не должен работать на территории страны. К сожалению, сегодня это как раз тот разговор, который происходит, о киберзащите тех или иных институтов от этого воздействия. Мы сегодня занимаемся этими вопросами. Специалисты понимают, о чем идет речь. Они очень быстро меняют прокси, и мы не успеваем, честно говоря, это отслеживать. В стране есть институты, которые за это отвечают. Сейчас это находятся в работе. Считаем, что в ближайшее время с помощью наших зарубежных партнеров этот вопрос будет решен”, – сказал он.

Данилов подчеркнул, что украинские пользователи должны понимать ответственность за пользование этой соцсетью. Он также добавил, что их возьмут на учет полиции.

“Но я хотел бы здесь обратить внимание на другую вещь, на пользователей, которые пользуются этим ресурсом, который запрещен. Это должна быть так же их ответственность. Зачем они это делают, и для чего они это делают. Дело в том, что сейчас та система, которая начинает работать, мы обо всех этих пользователях будем иметь понимание. Они будут все на учете находиться. Если они дальше будут распространять российский контент в нашей стране, то они будут иметь определенный хлопоты с нашей полицией, с нашими силовыми структурами”, – добавил Данилов.