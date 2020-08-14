Украинских волонтеров, задержанных в Минске, выпустили из СИЗО, – СМИ

Об этом сообщили в Telegram-канале общественной организации “Беларуская асацыяцыя журналистаў”.
“Украинские журналисты Реуцкий и Васильев на свободе! Вышли из Окрестино”, – указано в сообщении.
Реуцкий рассказал, что их заставили подписать протоколы, написанные сотрудниками РУВД.
На видео с 08:28
“Этой ночью заставили подписать протоколы, написанные сотрудниками РУВД. Никому их не давали прочитать. Тех, кто отказывался, избивали и заставляли подписать. Судебное разбирательство происходило прямо здесь, это был конвейер, все было достаточно быстро, я не уверен, что это был судья”, – сказал он в интервью белорусскому порталу TUT.BY.
Ранее сообщалось, что в Минске силовики без объяснения причин задержали трех человек из съемочной группы российского телеканала “Дождь”.
Также во время массовых протестов избили украинского фотокорреспондента и задержали 9 граждан Украины.
12 августа белорусские силовики жестко задержали в Минске двух граждан Украины, волонтеров благотворительной организации “Восток SOS” Константина Реуцкий и Евгения Васильева.
Задержанным инкриминировали статью о “массовых беспорядках”.
Реуцкого и Васильева обвиняли “в совершении преступления, предусмотренного пунктом 2 статьи 293 Уголовного кодекса Республики Беларусь – “участие в массовых мероприятиях, что проявилось в совершении действий относительно организации массовых беспорядков, которые сопровождались насилием, погромами, поджогами, уничтожением имущества или вооруженным сопротивлением представителями власти”.
Санкции по этой статье предусматривают лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.
- 9 августа в Беларуси прошли выборы президента. Днем 9 августа и в ночь на 10 августа, после выборов президента, в Беларуси начались массовые протесты.
- 10 августа демонстранты в Беларуси провели новую акцию протеста. Министерство внутренних дел подтвердило смерть одного участника протеста.
- 12 августа стало известно о смерти задержанного в воскресенье 25-летнего гомельчанина. Правоохранители заявляют, что он был задержан за участие в массовых беспорядках, а родные уверяют, что его не было среди митингующих.
- Во время уличных акций протеста вечером 11 и ночью 12 августа задержали более тысячи человек. Всего за 3 дня протестов были задержаны более 6 тысяч человек. В МВД Белоруси признали, что вели стрельбу на поражение по демонстрантам.