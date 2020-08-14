Covid-19 Украина

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Украинских волонтеров, задержанных в Минске, выпустили из СИЗО, – СМИ

Украинских волонтеров благотворительной организации "Восток SOS" Константина Реуцкого и Евгения Васильева, накануне задержанных в Минске (Беларусь) выпустили из СИЗО.

Пятница, 14 августа 2020, 10:43

Об этом сообщили в Telegram-канале общественной организации “Беларуская асацыяцыя журналистаў”.

“Украинские журналисты Реуцкий и Васильев на свободе! Вышли из Окрестино”, – указано в сообщении.

Реуцкий рассказал, что их заставили подписать протоколы, написанные сотрудниками РУВД.

На видео с 08:28

“Этой ночью заставили подписать протоколы, написанные сотрудниками РУВД. Никому их не давали прочитать. Тех, кто отказывался, избивали и заставляли подписать. Судебное разбирательство происходило прямо здесь, это был конвейер, все было достаточно быстро, я не уверен, что это был судья”, – сказал он в интервью белорусскому порталу TUT.BY.

Ранее сообщалось, что в Минске силовики без объяснения причин задержали трех человек из съемочной группы российского телеканала “Дождь”.

Также во время массовых протестов избили украинского фотокорреспондента и задержали 9 граждан Украины.

12 августа белорусские силовики жестко задержали в Минске двух граждан Украины, волонтеров благотворительной организации “Восток SOS” Константина Реуцкий и Евгения Васильева.

Задержанным инкриминировали статью о “массовых беспорядках”.

Реуцкого и Васильева обвиняли “в совершении преступления, предусмотренного пунктом 2 статьи 293 Уголовного кодекса Республики Беларусь – “участие в массовых мероприятиях, что проявилось в совершении действий относительно организации массовых беспорядков, которые сопровождались насилием, погромами, поджогами, уничтожением имущества или вооруженным сопротивлением представителями власти”.

Санкции по этой статье предусматривают лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.

Теги: протесты, Беларусь, Минск

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