Согласно статистическим данным, в 2019 году украинцы приобрели на 8% больше автомобилей, чем в 2018 году. Суммарно куплено 88,5 тысяч новых легковых транспортных средств.

Если ранее наблюдалось падение продаж, в связи с массовыми растаможками авто на европейских номерах, то уже в декабре прошлого года они выросли на 31%.

Выстроился и рейтинг наиболее востребованных моделей среди украинцев. Avto.pro, крупная онлайн-площадка по торговле запчастями, рассказывает, транспорт каких концернов лидирует на рынке.

Тенденции 2019 года

Как говорят эксперты, тенденции прошлого года повторяются и в 2020 году, что учитывается автодилерами, продавцами комплектующих для ремонта и обслуживания авто. Лидером украинского рынка стал французский Renault, чьи продажи увеличились более чем на 60%. Сформировавшийся ТОП-5 украинского авторынка выглядит следующим образом:

Renault – продано 14603 авто;

Toyota – 12570 авто;

KIA – 7586 авто;

Skoda – 6231 авто;

Nissan – 5333 авто.

Более скромные результаты продемонстрировали Hyundai (5099 авто) и Volkswagen (4675 авто). Среди наиболее популярных автопроизводителей можно выделить Suzuki (2614 авто), Mazda (2483 авто) и Peugeot (2366 авто). Специалисты утверждают, что украинцы взвешенно подходят к выбору личного авто. На первом месте стоят характеристики транспортного средства, на втором – стоимость у дилера, а на третьем – стоимость ремонта и содержания, то есть расходы на автозапчасти, сервисные услуги, страховку, аренду парковочного места. Практически во всем Renault выигрывает у своих конкурентов.

Больше кроссоверов и меньше универсалов

В 2019 году авторынок Украины следовал тенденциям европейских стран – кроссоверы и внедорожники стали более популярны, а продажи седанов начали падать. Хэтчбеки пользовались умеренным спросом, а универсалы так и остались выбором преданных фанатов, часть из которых все же сделала выбор в пользу кроссоверов. Пятерка самых популярных моделей:

KIA Sportage – продано 6027 единиц;

Renault Duster – 5202 единиц;

Renault Logan – 4489 единиц;

Toyota RAV4 – 4227 единиц;

Renault Sandero – 3246 единиц.

Лидирующие позиции занимают кроссоверы и внедорожники. Это связано с повышением ценовой доступности данных типов авто, а также их высокой универсальностью. Интересно, что именно кузов универсал становится все менее популярным. Кроссоверы имеют хорошую трансформируемость, большой объем багажника и отличную проходимость. Эксперты отмечают, что продать кроссовер на вторичном рынке намного проще, чем универсал.