Еще не зарегистрировались на Украинский Бизнес Форум? А уже знаете с кем хотите пойти? Именно для Вас мы создали бизнес платформу – идеальное место для расширения сети партнеров и делового нетворкинга.

Украинский Бизнес Форум проводится с целью объединить представителей среднего и крупного бизнеса, ведущих юридических компаний, банков и профессиональных ассоциаций в Украине, привлекая к диалогу относительно последних изменений законодательства, общих тенденций и стратегий ведения бизнеса как в Украине, так и за рубежом.

Поэтому храните дату – 14 сентября 2020 и место – Mercure Congress Centre и регистрируйтесь уже сейчас – www.ubf.international

Уже два года подряд Форум проходит в формате конференции и выставки. В рамках мероприятия будут функционировать 2 параллельные сцены с лекциями и панельными дискуссиями и большая экспо-зона.

Среди тем для обсуждения:

Возможности инвестиционного гражданства

налоговое структурирование

Интеллектуальная собственность

Венчурные инвестиции в Украину

Больше деталей здесь – Программа мероприятия

Так почему именно Вам стоит присоединиться к нашему сообществу:

Невероятные панельные дискуссии относительно трансфертного ценообразования, управления собственным капиталом, глобальные тенденции налогообложения и практический комплаенс.

Только профессиональная аудитория единомышленников. Более 300 участников, которые заинтересованы не только в получении ценной информации, но и поделиться собственным опытом.

Личное общение с профессионалами из 15 стран. Возможность совместить украинский и иностранный подход к решению проблем.



Возможность онлайн трансляции https://forms.gle/MkM4hYqMVS1Xeziz9

Свое участие в Форуме подтвердили представители ведущих украинских компаний, а также докладчики из Швейцарии, Великобритании, Кипра и Объединенных Арабских Эмиратов.

И главное! Для сообщества скидка -20% с промокодом BUKVY2020

В этом году еще больше актуальных вопросов, новых бизнес-моделей, практик и уникальных спикеров. ВНИМАНИЕ! Зарезервируйте место на Форуме, отправив запрос на электронную почту [email protected] или за телефонами +38 096 194 6629 +38 063 611 4357