Украинский военнослужащий попал в плен российско-оккупационных войск на Донбассе. Его отсутствие обнаружили 17 декабря.

Об этом сообщили на странице штаба операции Объединенных сил в Facebook.

“17 декабря 2020 во время проверки наличия личного состава одного из подразделений воинской части, выполняет задания в районе проведения операции Объединенных сил было обнаружено отсутствие одного из военнослужащих подразделения. Поисковые мероприятия положительного результата не дали”, – добавили в штабе ООС.

Установлено, что военнослужащий задержан представителями незаконных вооруженных формирований.

“Представители российско-оккупационных войск пытаются цинично использовать данный факт для дискредитации Вооруженных сил Украины. Обстоятельства происшествия выясняются”, – подытожили в штабе.