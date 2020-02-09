Об этом сообщает издание Хsport.
Далакян одержал победу в бою против венесуэльца Йосбера Переса. Поединок состоялся в Киеве.
Боксеры провели в ринге все 12 раундов. Перес оказался неудобным соперником для украинца, постоянно пытался отвечать на удары, но все же работал менее эффективно.
Далакян в целом контролировал ход поединка и постепенно наращивал свой перевес.
Несмотря на атаки украинского боксера, Перес не дал завершить бой досрочно.
В итоге, Далакян победил единогласным решением судей – 118:110, 117:111, 117:111.
Для Далакяна это уже четвертая защиту титула WBA в легчайшем весе.
- Бой между украинцем Владимиром Кличко и британцем Энтони Джошуа был признан лучшим боксерским поединком десятилетия.
- В октябре прошлого года украинский боксер-профессионал, чемпион WBO International в легком весе Денис Беринчик победил единогласным решением судей мексиканца Патрицио Лопеса Морено.