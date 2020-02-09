Украинский боксер Артем Далакян отстоял титул чемпиона мира по версии WBA (Всемирной боксерской ассоциации) в наилегчайшем весе.

Об этом сообщает издание Хsport.

Далакян одержал победу в бою против венесуэльца Йосбера Переса. Поединок состоялся в Киеве.

Боксеры провели в ринге все 12 раундов. Перес оказался неудобным соперником для украинца, постоянно пытался отвечать на удары, но все же работал менее эффективно.

Далакян в целом контролировал ход поединка и постепенно наращивал свой перевес.

Несмотря на атаки украинского боксера, Перес не дал завершить бой досрочно.

В итоге, Далакян победил единогласным решением судей – 118:110, 117:111, 117:111.

Для Далакяна это уже четвертая защиту титула WBA в легчайшем весе.