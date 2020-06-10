Украинский боксер в полутяжелом весе Александр Гвоздик объявил о завершении карьеры.

Об этом сообщили на сайте tribuna.com

В комментарии изданию 33-летний боксер заявил, что пока не будет объяснять причину такого решения.

Стоит отметить, что последний поединок на ринге Гвоздик провел 19 октября 2019 года, проиграв титул чемпиона WBC в полутяжелом весе российскому спортсмену Артуру Бетербиеву.

На профессиональном ринге Гвоздик провел 18 поединков, в 17 одержал победы (14 нокаутом).

У него был чемпионский пояс WBC в полутяжелом весе, который он получил после боя с Адонисом Стивенсоном.