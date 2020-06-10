Об этом сообщили на сайте tribuna.com
В комментарии изданию 33-летний боксер заявил, что пока не будет объяснять причину такого решения.
Стоит отметить, что последний поединок на ринге Гвоздик провел 19 октября 2019 года, проиграв титул чемпиона WBC в полутяжелом весе российскому спортсмену Артуру Бетербиеву.
На профессиональном ринге Гвоздик провел 18 поединков, в 17 одержал победы (14 нокаутом).
У него был чемпионский пояс WBC в полутяжелом весе, который он получил после боя с Адонисом Стивенсоном.
- 2 декабря в Квебеке на арене “Videotron Centre” 31-летний украинский боксер Александр Гвоздик в 11-м раунде нокаутировал Адониса Стивенсона и стал чемпионом мира.
- 18 марта сообщалось, что украинский боксер Александр Гвоздик (15-0, 12 КО) завоевал титул временного чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в полутяжелом весе.
- 20 сентября 2017 года сообщалось, что украинский полутяжеловес Александр Гвоздик (14-0, 12 КО) поднялся на первое место в рейтинге Всемирной боксерской организации (WBO).