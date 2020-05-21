Украинский бренд ETNODIM вызвал волну возмущения в Сети, опубликовав фотографию Президента Владимира Зеленского и его супруги Елены в вышиванках.

Об этом сообщают #Буквы.

Как известно, сегодня, 21 мая в Украине празднуют День вышиванки. Этот праздник посвящен национальной одежде Украины. В этот день принято заменять повседневную одежду вышиванкой или же дополнить ее традиционной вышивкой.

Утром первая леди Украины Елена Зеленская поздравила украинцев с Днем вышиванки и опубликовала фотографию со своим супругом – Президентом Украины. На фото Елена и Владимир Зеленские одеты в вышиванки бренда ETNODIM. Представители бренда в социальных сетях обратили внимание на это и поделились фотографией на своей странице. “Листая ленту, мы никогда не знаем на чьих профилях встретим наши дизайны. Но точно знаем, что по-особенному любим этот день и то, что вы проводите его с ETNODIM. С Днем вышиванки!”, — говорится в сообщении бренда.

За несколько часов публикации бренда собрала около 1,5 тысяч комментариев и 1,5 сотни репостов. Большая часть комментариев — негативные.

Пользователи выразили недовольство по поводу того, что Елена Зеленская на фото одета не в вышиванку, а в “разукрашку”.

Многие также заявили, что это фото — вовсе не повод для гордости.

Несколько десятков пользователей заявили, что после этой публикации планируют больше не покупать продукцию ETNODIM.

Некоторые предложили удалить публикацию и сменить СММщика.

Заместитель общественной организации по правам человека STUDENA Оксана Иванцив отметила, что этот пост — “досадное самоубийство” для бренда.

“Навлечь на себя такой негатив среди своей целевой аудитории в день, когда наоборот можно было повысить лояльность к бренду — это надо уметь. Какая патовая ситуация: и удалить нельзя, и извиняться неизвестно как и люди плюются”, — написала она.

Представители бренда отреагировали на критику. Они заявили, что обычно “обходят политику”, а также, что теперь сомневаются в том, хорошо ли то, что Зеленские выбрали именно их продукцию.

“Мы создаем вышиванки и популяризировать их в мире уже более 10 лет. Политику всегда обходим, так как имеем дело, которому посвящаем себя полностью. Нам показалось хорошим показателем, то президент и первая леди выбрали именно наши вышиванки. Но судя по реакции, теперь не понимаем, это хорошо или плохо?”, — прокомментировали представители ETNODIM.

Однако это заявление только вызвало еще одну волну возмущения.