Об этом сообщается в Telegram-канале @kievfashionhell.

“Украинский бренд STAFF скопировал другой украинский бренд – SUPPORT by Poustovit”, – сказано в публикации.

Уточняется, что SUPPORT by Poustovit стали известны благодаря одежде с символом Киева каштаном, а также с надписями “лівий берег” и “правий берег” на рукавах. Первая коллекция была выпущена в 2017 году.

“На худи STAFF фотография Киева, надписи расположены точно также, но отличаются тем, что они на русском языке”, – говорится в публикации.

При этом в прикрепленны фотографии одежды обоих брендов для того, чтобы пользователи могли оценить вероятность плагиата.