Об этом заявил сегодня на съезде полит.силы ее глава и первый заместитель руководителя одноименной фракции в Парламенте Александр Корниенко, сообщают #Буквы.

“Мы можем стать той партией, которая будет свободна от идеологических суеверий прошлого. Если говорить о дефинициях, то это центризм. Мы центристы, но это не тот центризм, к которому мы привыкли на протяжении всей истории Украины. Когда ты не знаешь за что ты, ты говоришь: “Я центрист”, – отметил Корниенко.

Он уточнил, что идеологию партии можно охарактеризовать как “украинский центризм”.

“Мы можем стать партией активного центризма, который мотивирован на всестороннее и безостановочное развитие Украины. Это центризм, который обеспечивает выполнение нашей программы… Это центризм, который отрицает политические крайности и радикализм. Но это креативный центризм, и это “украинский центризм”. Мы предлагаем закрепить это на уровне устава, осуществить определенные действия, чтобы ввести этот термин в современное политологическое пространство. Украинский центризм как идеология партии “Слуга народа”, – подчеркнул Корниенко.

Он добавил, что любая идеология не должна быть для членов партии “объектом поклонения”, а лишь инструментом для развития государства.

“Мы – патриоты и даже националисты, когда речь идет о защите границ нашего государства. Но мы гуманисты, когда речь идет о защите прав человека жить тем способом, который он избрал. Мы либертарианцы, когда открываем рынки: земли, спирта, янтаря… При этом мы государственники, когда речь идет о соблюдении налоговой дисциплины… Мы либералы, когда защищаем собственность и экономическую свободу человека. И при этом мы социалисты, когда речь идет о защите и обеспечении пенсионеров, ветеранов – всех, кому это необходимо. Для нас нет конечного пути, каждый раз мы выбираем тот, который поможет продвигаться к нашей цели – построению страны и общества состоятельных людей”, – рассказал Корниенко.