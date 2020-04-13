Об этом он рассказал на своей странице в Facebook.

“Мы с первого дня обдумывали, как бренд Ruslan Baginskiy может помочь другим. Украинские и европейские дизайнеры и предприниматели, которые отшивают костюмы, оплачивают продуктовые наборы для пенсионеров и отдают выручку в фонд борьбы с вирусом демонстрируют правильный пример и единственно верный путь. Это наша общая проблема, чем быстрее мы ее решим, тем быстрее сможем обнять родных, пригласить друзей в гости и полететь в Париж”, – написал Брагинский.

Он сообщил, что на прошлой неделе передал 1 млн грн в клиническую больницу скорой медицинской помощи Львова (родной город Руслана Багинского) и центральную районную больницу города Коломыя (родной город сооснователя бренда Петра Ясинского). На эти деньги уже было приобретено необходимое медицинское оборудование, список которого дизайнер указал в посте.

Также Багинский добавил, что команда бренда после возвращения из Парижа провела две недели в самоизоляции, а сейчас находится на карантине.

“Лучшая помощь сейчас — оставаться дома!”, — добавил он.