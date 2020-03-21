Об этом Бевза проинформировала на своих страницах в социальных сетях.
“Вечер субботы в Киеве, но я не дома. Я в офисе со своей командой. Потому что мы должны сделать что-то важное. Как свидетельствует статистика, мы сталкиваемся в Украине с ростом случаев заражения коронавирусом. И, к сожалению, наша медицинская система совершенно не готова к этому. В связи с этим мы сегодня здесь с лучшими портными, чтобы производить комбинезоны для наших медиков”, – отметила дизайнер.
Бевза подчеркнула, что будет шить комбинезоны бесплатно, поскольку считает это своим долгом.
“Я думаю, что все мои коллеги за рубежом сделали бы так же”, – заявила она.
Бевза также обнародовала видео процесса пошива комбинезонов для медиков и фото готового изделия.
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Опубліковано Svitlana Bevza Субота, 21 березня 2020 р.
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