Об этом Бевза проинформировала на своих страницах в социальных сетях.

“Вечер субботы в Киеве, но я не дома. Я в офисе со своей командой. Потому что мы должны сделать что-то важное. Как свидетельствует статистика, мы сталкиваемся в Украине с ростом случаев заражения коронавирусом. И, к сожалению, наша медицинская система совершенно не готова к этому. В связи с этим мы сегодня здесь с лучшими портными, чтобы производить комбинезоны для наших медиков”, – отметила дизайнер.

Бевза подчеркнула, что будет шить комбинезоны бесплатно, поскольку считает это своим долгом.

“Я думаю, что все мои коллеги за рубежом сделали бы так же”, – заявила она.

Бевза также обнародовала видео процесса пошива комбинезонов для медиков и фото готового изделия.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Stay safe and healthy! Love, bevza team Публикация от BEVZA (@bevza) 21 Мар 2020 в 8:38 PDT

Опубліковано Svitlana Bevza Субота, 21 березня 2020 р.