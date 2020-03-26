Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Как сообщалось ранее, супруга экс-министра инфраструктуры Владимира Омеляна, украинский дизайнер Светлана Бевза запустила производство защитных комбинезонов для медиков из-за вспышки коронавируса COVID-19.

25 марта Украинский дизайнер Иван Фролов объявил, что присоединился к этой инициативе. Его команда уже сшила более полусотни защитных костюмов.

“Несмотря на то, что сегодня карантин официально продлен, команда FROLOV почти в полном составе вышла из карантина. Мы присоединились к инициативе Светланы Бевзы, и скорее уже даже больше, к настоящему волонтерскому движению, призванному помочь нашим медикам с защитными костюмами. За сегодня мы отшили 51 защитный костюм, вручную раскроили больше сотни, разработали дополнительный мужской универсальный размер”, — рассказал Фролов.

Также дизейнер рассказал, что его бренд заручился поддержкой постоянных партнеров, которые обычно помогают нам в тиражировании коллекций для магазинов по всему миру. Теперь отшив костюмов будет происходить быстрее.

“Благодаря этому на сегодняшний день уже есть договоренность о оцифровке лекал, и промышленном раскрое костюмов на автоматизированном раскройном комплексе, что значительно ускорит процессы. Сегодня было передано 500 метров спанбонда на производство. Мы надеемся через несколько дней уже получить большое количество кроя и тогда понадобится еще больше рук для пошива, еще больше фурнитуры и еще больше спанбонда”, — добавил он.