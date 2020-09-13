Украинское приложение Reface App заняло первое место среди развлекательных приложений в американском App Store, опередив YouTube, TikTok и Netflix. Также Reface стал вторым среди бесплатных приложений в App Store.

Об этом ранее сообщил директор по продукту Reface App Иван Алцибеев.

“Подвинуть Netflix, YouTube и TikTok на самом конкурентном рынке мира, сидя на Воздвиженке! До сих пор сложно поверить. Очень горжусь командой!” — написал Иван.

Reface App – развлекательное приложение, которое заменяет лица на гифках и видео. Его запустили в январе 2020 года украинские разработчики Роман Могильный, Олесь Петрив, Ярослав Бойко, Дмитрий Швец, Иван Алцибеев, Денис Дмитренко и Кирилл Сыгыда.

Сначала приложение называлось Doublicat, но позже его переименовали в Reface.

Стартап получил премию на Product Hunt, попал на страницы The Verge, Forbes, Mashable и других популярных американских и украинских медиа.

Большую популярность Reface получил благодаря блогерам и инфлюенсерам – о приложении написали Снуп Догг, Бритни Спирс, Майли Сайрус, Илон Маск, Крис Браун, Дуа Липа.

К июлю приложение установили более 27 миллионов пользователей.

В топе американского App Store программа опередила TikTok, Netflix, YouTube, Hulu, Disney+ и другие.

Приложение Reface App доступно по ссылке.