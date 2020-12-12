Украинские гимнасты завоевали несколько золотых медалей на чемпионате Европы-2020 по спортивной гимнастике в турецком городе Мерсин.

Об этом проинформировали в пресс-службе Национального олимпийского комитета Украины.

Так, на соревнованиях среди юниоров в личном многоборье чемпионом Европы стал украинец Илья Ковтун.

Как сообщает издание Xsport, украинец смог заработать 81,465 балла по сумме всех своих выступлений. Ковтун стал первым в опорном прыжке (13.733), упражнениях на кольцах (13.333), и на коне (13.600).

Серебряную медаль завоевал еще один украинский спортсмен – Владимир Костюк. Он показал лучший результат в вольных упражнениях (14.000), а в общем зачете набрал 80.198 балла.

Третье место в многоборье занял венгр Кристиан Балаш (78.566 балла).

В свою очередь украинские гимнасты Петр Пахнюк, Игорь Радивилов, Владислав Грико, Евгений Юденков, Роман Ващенко стали чемпионами Европы в командном первенстве.

Мужская сборная Украины опередила команды Турции (серебряная медаль) и Венгрии (бронзовая медаль).

Кроме того, золотую медаль ранее завоевала юниорская сборная Украины по спортивной гимнастике (Илья Ковтун, Владимир Костюк, Радомир Стельмах, Иван Севрук и Никита Мельников).