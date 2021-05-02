Український каратист Станіслав Горуна на етапі Karate 1 Premier League у Лісабоні, достроково здобув ліцензію на Олімпійські ігри.

Про це повідомляє пресслужба Федерації карате України.

Станіслав Горуна у вазі до 75 кг завоював бронзову медаль на етапі Karate1 Premier League в Лісабоні.

По ходу турніру Горуна переміг турка Мурата Оза (2: 1), чилійця Хоакіна Гонсалеса (3: 0), японця Кена Нішимура (7: 1). У півфіналі українець поступився іранцю Бахманом Асгарі (0: 2), а в сутичці за бронзу львів’янин виграв у одного з топових каратистів у своїй вазі – угорця Габора Харшпатакі (3: 2).

Таким чином Станіслав Горуна підтвердив ліцензію на Олімпіаду-2020 і приєднався до Анжеліки Терлюге, у якої вже є ліцензія.

“Ще рік тому ми були впевнені, що наші спортсмени не віддадуть свої ліцензії. Але зміни в рейтинговій системі через пандемію все ж залишали питання відкритим. Тепер остаточно — Станіслав Гоуна і Анжеліка Терлюга гарантували дострокову кваліфікацію на Олімпіаду в Токіо-2020 за кількістю набраних рейтингових балів”, — сказано в заяві Федерації карате України.

Станіслав Горуна – український атлет в категорії куміте (до 75 кг) зі Львова. Він переможець Всесвітніх ігор 2017 року та Європейських ігор 2019 року. Шестиразовий чемпіон України з карате.

Додамо, за рейтингом на Олімпійські ігри раніше вже відібрали Анжеліку Терлюгу з Одеси (до 55 кг). Олімпійські ігри відбуватимуться у Токіо впродовж 23 липня – 8 серпня цього року.