Украина в ОБСЕ заявила, что катер "Бердянск" был пробит бронебойным снарядом, который был выпущен с российского вертолета Ка-52.

Об этом сообщает национальное агентство “Укринформ”.

“Мы хотели бы обратить внимание делегаций на результаты баллистической экспертизы повреждений, нанесенных во время атаки на три украинских корабля и их экипажи со стороны Российской Федерации 25 ноября 2018 года. Эти корабли были возвращены Россией в Украину в ноябре прошлого года согласно обязательному приказу Международного трибунала по морскому праву. Пробоина в бронетанковом катере “Бердянск” возникла в результате прямого попадания бронебойного снаряда, выпущенного из ударного вертолета Ка-52 ВМФ России”, – рассказал заместитель постоянного представителя Украины при международных организациях Игорь Лоссовский.

При этом представитель Украины акцентировал, что такие доказательства “подтверждают незаконный и агрессивный характер действий России в ноябре 2018 года в Черном море”.

Напомним, российские военные 25 ноября 2018 года захватили в нейтральных водах Керченского пролива украинские малые бронированные артиллерийские катера “Бердянск”, “Никополь” и буксир “Яны Капу”. В рамках обмена украинских военнопленных моряков передали украинской стороне в начале сентября этого года. 18 ноября, в акватории Черного моря стартовал процесс по возвращению украинских катеров “Никополь”, “Бердянск” и буксира “Яны Капу”, которые были незаконно захвачены российскими силовиками в ноябре прошлого года.