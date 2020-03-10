Об этом в интервью #Буквам рассказал представитель “Украинского киберальянса” Андрей Баранович (псевдонимом Шон Таунсен).
По словам Барановича, волонтеры организации получали угрозы от представителей которых государственных структур, в работах систем которых обнаруживались уязвимости. В частности, так произошло с “Энергоатомом”.
“Были заявления типа: “Протекло не у нас, а у подрядчика”. Но разве не все равно, кого в результате будут взламывать: сам “Энергоатом” или смежную компанию? Затем нам угрожали заявлениями в киберполицию”, — рассказал он.
При этом закончилась ситуация благополучно. После инцидента киберполиция и СБУ начали расследование в отношении работников “Энергоатома”, а пресс-служба компании заявила, что “используя полученную от активистов Киберальянса информацию, был найден и ликвидирован несанкционированный источник утечки информации”.
Аналогичная неприятная ситуация произошла после обнаружения дыр в системе Запорожской АЭС.
“Также на Запорожской АЭС создали спецкомиссию по расследованию инцидента. А с персоналом станции провели инструктаж. Собственно, речь о том, что Киберальянс не хочет никого подсидеть или как-то навредить. Мы хотим помочь защититься, особенно когда речь идет о критической инфраструктуре. Например, атомной электростанции”, — подчеркнул специалист.
В то же время эксперт отметил, что бывали и положительные эпизоды.
“Хочу отметить, что среди государственных организаций все же существуют такие, которые реагируют на наши сообщения спокойно и адекватно. Сразу вспоминается Госстат. Его руководитель ответил в официальном письме, что сообщил о проблемах в защите (как и предусмотрено законом) СБУ, CERT-UA, Государственную службу специальной связи и защиты информации (ГСССЗИ). И отметил, что выявленные недостатки исправлены и поблагодарил за помощь. Иногда представители различных служб благодарили нас в личных сообщениях”, — рассказал Баранович.
- Напомним, 25 февраля у активистов и сооснователей общественной организации “Украинский киберальянс” провели обыски из-за дела о взломе информационных табло Одесского аэропорта, который произошел в октябре 2019 года. Тогда на табло аэропорта появилось фото экоактивистки Греты Тунберг с подписью Fuck you Greta.
- “Украинский киберальянс” решил прекратить работу по поиску и реагированию на киберугрозы, пока правоохранители не извинятся за обыски и обвинения.