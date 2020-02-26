Общественная организация "Украинский киберальянс" прекратит работу по поиску и реагированию на киберугрозы, пока правоохранители не извинятся за обыски и обвинения.

Об этом члены организации рассказали на пресс-конференции.

“Мы останавливаем всю деятельность в этой стране, пока не будет установлена справедливость, с наших членов не будут сняты эти абсурдные обвинения и не будут принесены извинения. Мы в данном случае требуем сатисфакции со стороны правоохранительных органов и представителей власти”, – сказал член Ukrainian Cyber Alliance Тим Карпинский.

Также он уточнил, что организация не будет помогать правоохранительным и государственным органам.

“Теперь не будет никаких ночных звонков о помощи, не будет публикаций, не будет консультаций днем и ночью разным государственным силовым ведомствам. Все остановилось”, – заявил сооснователь Александр Галущенко.

По словам членов “Киберальянса”, во время проведенного обыска правоохранители нарушали действующее законодательство.

“Когда во время обысков увидели объем носителей – они сказали, что у них столько (памяти – Ред.) нет. Они сделали посекторную копию с ноутбуков, но затем по требованию процессуального прокурора… было принято решение забирать все. Посекторные копии не брать, нужны оригиналы”, – рассказал Галущенко.

Адвокат организации считает, что действия силовиков похожи на попытку скомпрометировать.

“Ориентировочная стоимость изъятой техники еще уточняется. Как только мы подсчитаем ее количество – обратимся за возвратом”, – сказал адвокат.

<noscript><iframe title="Щодо обшуків МВС в Ukrainian Cyber Alliance" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/z9034dyD0UY?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></noscript>