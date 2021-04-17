У Росії не бажають, щоб затриманий напередодні український консул Олександр Сосонюк перебував на території країни та "рекомендували" йому залишити РФ протягом 72 годин.

Про це сказано у відповідній заяві МЗС РФ.

У ній вказано, що 17 квітня до МЗС Росії був викликаний тимчасовий повірений у справах України в РФ Василь Покотило у зв’язку із начебто “протиправною діяльністю консула Генерального консульства України в Санкт-Петербурзі, який був затриманий 16 квітня”.

“З російського боку було вказано на неприпустимість подібного роду діяльності, несумісної зі статусом консульського співробітника, що завдає шкоди інтересам безпеки РФ. Було оголошено про небажаність його перебування на території Росії і рекомендовано залишити її межі протягом 72 годин, починаючи з 19 квітня”, – сказано у заяві російського відомства.

Раніше заступник міністра закордонних справ України Євгеній Єнін у коментарі “Громадському радіо” розповів деталі затримання українського дипломата.

За його словами, можна говорити фактично про напад на Сосонюка.

Єнін зазначив, що росіяни “зробили вигляд, що не впізнали представника українського консульства Олександра Сосонюка”, коли затримували його 16 квітня у Санкт-Петербурзі.

“Вчора ми стикнулися фактично з нападом правоохоронних органів РФ на нашого співробітника. Вони зробили вигляд, що не впізнали представника українського консульства”, — повідомив Єнін.

Він також допустив, що російська сторона після вчинення цієї провокації найімовірніше запропонує українському консулу залишити територію РФ.

“Ми абсолютно не сприймаємо подібний шантаж і практику провокацій, яка стає дедалі грубішою. Обов’язково нашої держави є зробити все можливе для безпеки закордонних дипломатичних установ, навіть якщо йдеться про установи у державі-агресорі. Водночас, якщо російська сторона оголосить нашого співробітника персоною нон-грата, ми будемо змушені так само дієво реагувати на цей провокативний крок з боку РФ”, — наголосив Єнін.

Коментуючи затримання консула, він зазначив, що це чергова провокація держави-агресора щодо України.

“Відповідно до існуючої практики та на основі принципу взаємності українська сторона готує відповідь щодо російських дипломатів”, — уточнив він.

Як відомо, напередодні у Санкт-Петербурзі ФСБ РФ затримала українського консула при нібито “отриманні інформації закритого характеру” під час зустрічі з громадянином Росії. Через кілька годин дипломата відпустили.

В МЗС України наголосили, що це чергова провокація на тлі дестабілізаційних дій Росії.

Що відбувається на кордоні України та РФ?

1 квітня Головне управління розвідки Міністерства оборони України поінформувало, що Російська Федерація готова до широкомасштабних провокацій на Донбасі, зокрема до просування своїх військ углиб території України.

Перед цим начальник Генерального штабу, головнокомандувач Збройними силами України Руслан Хомчак повідомив, що Росія нарощує війська поблизу державного кордону України (зокрема і під виглядом підготовки до навчань “Захід-2021”, котрі проводитимуться спільно з Білоруссю у вересні).

За словами Хомчака, станом на 30 березня вздовж державного кордону України та на тимчасово окупованих територіях були розташовані 28 батальйонних тактичних груп противника. Йдеться, зокрема, про Брянську, Воронезьку, Ростовську області РФ, а також про територію незаконно окупованого українського Криму.

При цьому збройні сили РФ здійснюють поступове нарощування військ поблизу державного кордону України – на півночі, на сході та на півдні.

Міжнародна група незалежних розслідувачів Conflict Intelligence Team (CIT) встановила, що Росія розгорнула великий польовий військовий табір біля кордону з Україною.

Міністр оборони України Андрій Таран розповів про чотири ймовірні цілі Російської Федерації, що стоять за стягуванням військ до українського кордону та в окупованому Криму.