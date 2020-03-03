Об этом сообщает пресс-служба компании.

Уточняется, что авиарейсы из Киева в Турин будут приостановлены с 5-го марта.

“У нас большие планы на Италию. В этом году полетная программа предусматривает более десяти направлений из Киева и регионов. Но мы не можем игнорировать текущую ситуацию и обеспокоенность людей, поэтому сокращаем авиасообщение со страной до нормализации ситуации”, – рассказал генеральный директор авиакомпании Евгений Хайнацький.

При этом пассажирам, рейсы которых будут отменены, в компании обещают вернуть деньги, либо же переоформить авиабилеты на другие маршруты.

“Для замены недоступны Испания, Португалия, Италия. Все другие варианты обсуждаются индивидуально”, – сказано в сообщении.