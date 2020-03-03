Об этом сообщает пресс-служба компании.
Уточняется, что авиарейсы из Киева в Турин будут приостановлены с 5-го марта.
“У нас большие планы на Италию. В этом году полетная программа предусматривает более десяти направлений из Киева и регионов. Но мы не можем игнорировать текущую ситуацию и обеспокоенность людей, поэтому сокращаем авиасообщение со страной до нормализации ситуации”, – рассказал генеральный директор авиакомпании Евгений Хайнацький.
При этом пассажирам, рейсы которых будут отменены, в компании обещают вернуть деньги, либо же переоформить авиабилеты на другие маршруты.
“Для замены недоступны Испания, Португалия, Италия. Все другие варианты обсуждаются индивидуально”, – сказано в сообщении.
- В Украине подтвержден первый случай заражения коронавирусом COVID-19. Случай зафиксирован в Черновицкой области у человека, который путешествовал по городам Италии до 26 февраля.
- Главный санитарный врач Украины, замминистра здравоохранения Виктор Ляшко призвал украинцев не скупать хирургические маски, так как их использование не защитит от коронавируса.
- 3 марта количество умерших вследствие заражения китайским коронавирусом COVID-2019 возросло до 3117 человек. В целом, количество зараженных составляет 90 912.