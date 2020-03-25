Соответствующее видео опубликовано на Facebook-странице Национального олимпийского комитета (НОК) Украины.
Так, Рубан стал участником челленджа #тренуйсявдома, инициированного Комиссией НОК “Антураж атлета” вместе с Комиссией атлетов НОК.
Олімпійський чемпіон зі стрільби з лука Віктор Рубан не припиняє тренування навіть під час карантину і автоматично стає учасником челенджу #тренуйсявдома, ініційованого Комісією НОК «Антураж атлета» разом з Комісією атлетів НОК.
UArchery #олімпійськакоманда, #тренуйсявдома
Опубліковано НОК України та олімпійська команда/NOC of Ukraine and the Olympic Team Середа, 25 березня 2020 р.
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