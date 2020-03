Тренування Рубана

Олімпійський чемпіон зі стрільби з лука Віктор Рубан не припиняє тренування навіть під час карантину і автоматично стає учасником челенджу #тренуйсявдома, ініційованого Комісією НОК «Антураж атлета» разом з Комісією атлетів НОК.

UArchery #олімпійськакоманда, #тренуйсявдома

Опубліковано НОК України та олімпійська команда/NOC of Ukraine and the Olympic Team Середа, 25 березня 2020 р.