Министерство охраны здоровья Украины вновь обновило список стран, которые отнесены к "красной" и "зеленой" зонам.

Об этом свидетельствуют данные на сайте МОЗ.

В списке указана информация о более чем 190 государствах, которые являются членами Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Список стран из “красной” зоны увеличился до 38. Это на две страны больше, чем неделю тому назад.

По сравнению с прошлой неделей, “красную” зону пополнили шесть стран, а четыре государства перешли в “зеленую”.

Так, в “красную” зону попали: Белиз, Панама, Азербайджан, Кипр, Республика Молдова и Нидерланды.

Также в “красную” зону входят: США, Грузия, Литва, Хорватия, Черногория, Словения, Венгрия, Швеция, Швейцария, Болгария, Чехия, Португалия, Австрия, Нидерланды и другие страны.

Из “красной” в “зеленую” зону переместились такие страны, как: Польша, Италия, Армения, Румыния.

Также в “зеленую” зону входят: Латвия, Словакия, Дания, Албания, Германия, Великобритания, Бельгия, Франция, Канада, Испания, Греция, ОАЭ, Тунис, Турция, Египет и другие страны.

Украина включает в “красный” список те страны, где количество новых случаев на 100 тысяч населения за последние 14 дней превышает аналогичный показатель в нашей стране.

Лица, которые приезжают в Украину из стран “красной” зоны, обязаны сдать ПЦР-тест на коронавирус или пройти двухнедельную самоизоляцию. При въезде из “зеленых” стран эти требования не являются обязательными.