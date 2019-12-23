Об этом говорится в заявлении организации, обнародованном на их сайте.
“Выражаем серьезную тревогу за нарушения прав подозреваемых в деле об убийстве Павла Шеремета. Мы просим Вас как уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека взять это дело под свой личный контроль”, – подчеркнули в украинском ПЕН.
Как считают авторы обращения, действия органов власти в отношении подозреваемых по делу об убийстве Шеремета продемонстрировали серьезное нарушение базовых принципов прав человека, прежде всего презумпции невиновности, которая является неотъемлемой частью прав человека, в частности, права на свободу, права на уважение человеческого достоинства и права на жизнь.
“Объявление во время брифинга подозреваемых в этом деле при участии Президента Украины, генерального прокурора Украины и министра внутренних дел Украины состоялось с серьезным нарушением правовых норм. Его можно расценивать как манипулирование общественным мнением для создания впечатления, что именно объявленные подозреваемые являются безоговорочными организаторами и исполнителями убийства”, – отмечается в обращении.
Беспокойство авторов обращения вызывает непосредственное участие в рассмотрении дела судьи Сергея Вовка, которого немало представителей гражданского общества считают одним из самых печально известных исполнителей политически мотивированного “правосудия” в Украине.
“Украинский ПЕН призван защищать свободу слова и права человека в Украине, в частности, права писателей, журналистов и других людей творческих профессий. Недопустимо, чтобы в расследовании резонансного дела об убийстве Павла Шеремета, за которым следит все украинское общество, имели место нарушения прав человека и установленной законом процедуры. Поэтому мы призываем Вас, уполномоченную Верховной Рады Украины по правам человека, как можно быстрее и пристальнее рассмотреть вопрос нарушения прав человека и гражданина в этом деле и взять его под свой личный контроль”, – отмечается в обращении.
Как сообщалось, украинский ПЕН является одним из 144 автономных национальных ПЕН-центров. Это культурно-правозащитная организация, призванная отстаивать свободу слова и выражения мнений, а также способствовать сотрудничеству интеллектуалов из разных стран. Организация насчитывает 119 членов.
Напомним, накануне сотрудники Национальной полиции задержали фигурантов дела об убийстве в 2016 году журналиста Павла Шеремета. В убийстве журналиста Павла Шеремета подозреваются: медсестра Яна Дугарь, врач и волонтер Юлия Кузьменко, музыкант Андрей Антоненко и супруги Инна и Владислав Грищенко. #Буквы собрали подробности убийства журналиста, которые прозвучали на брифинге МВД.
В ночь на 14 декабря Печерский районный суд Киева арестовал на два месяца без права на залог военного и музыканта Андрея Антоненко (ник Riffmaster). Его подозревают в организации убийства журналиста Павла Шеремета в 2016 году. Сам Антоненко подчеркнул в суде, что признает вину только из-за давления или пыток.
Также арестовали на 2 месяца Юлию Кузьменко, которая якобы прикрепила взрывное устройство к автомобилю Павла Шеремета и Яну Дугарь, которая, как считает следствие, вела разведку возле места преступления, поместили под круглосуточный домашний арест.
- Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков говорил о том, что не уверен, что собранных правоохранителями фактов достаточно, чтобы доказать вину подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета.
- Пресс-секретарь Министерства внутренних дел Артем Шевченко заявил, что подозрение Юлии Кузьменко, которую следствие считает причастной к убийству журналиста Павла Шеремета в 2016 году, построено на предположениях.
- Директор киевского НИИ судебных экспертиз Александр Рувин, сотрудник которого возглавлял экспертную комиссию по делу об убийстве Шеремета, ранее фигурировал в прослушке главы ГБР Романа Трубы, как полиграфолог, который “пишет все, что хочешь”.