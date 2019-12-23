Члены культурно-правозащитной организации Украинский ПЕН обратились к уполномоченному Верховной Рады по правам человека Людмиле Денисовой по защите прав подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Об этом говорится в заявлении организации, обнародованном на их сайте.

“Выражаем серьезную тревогу за нарушения прав подозреваемых в деле об убийстве Павла Шеремета. Мы просим Вас как уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека взять это дело под свой личный контроль”, – подчеркнули в украинском ПЕН.

Как считают авторы обращения, действия органов власти в отношении подозреваемых по делу об убийстве Шеремета продемонстрировали серьезное нарушение базовых принципов прав человека, прежде всего презумпции невиновности, которая является неотъемлемой частью прав человека, в частности, права на свободу, права на уважение человеческого достоинства и права на жизнь.

“Объявление во время брифинга подозреваемых в этом деле при участии Президента Украины, генерального прокурора Украины и министра внутренних дел Украины состоялось с серьезным нарушением правовых норм. Его можно расценивать как манипулирование общественным мнением для создания впечатления, что именно объявленные подозреваемые являются безоговорочными организаторами и исполнителями убийства”, – отмечается в обращении.

Беспокойство авторов обращения вызывает непосредственное участие в рассмотрении дела судьи Сергея Вовка, которого немало представителей гражданского общества считают одним из самых печально известных исполнителей политически мотивированного “правосудия” в Украине.

“Украинский ПЕН призван защищать свободу слова и права человека в Украине, в частности, права писателей, журналистов и других людей творческих профессий. Недопустимо, чтобы в расследовании резонансного дела об убийстве Павла Шеремета, за которым следит все украинское общество, имели место нарушения прав человека и установленной законом процедуры. Поэтому мы призываем Вас, уполномоченную Верховной Рады Украины по правам человека, как можно быстрее и пристальнее рассмотреть вопрос нарушения прав человека и гражданина в этом деле и взять его под свой личный контроль”, – отмечается в обращении.

Как сообщалось, украинский ПЕН является одним из 144 автономных национальных ПЕН-центров. Это культурно-правозащитная организация, призванная отстаивать свободу слова и выражения мнений, а также способствовать сотрудничеству интеллектуалов из разных стран. Организация насчитывает 119 членов.