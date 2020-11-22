Украинский пловец Михаил Романчук установил европейский рекорд на дистанции 800 метров вольным стилем и побил предыдущий лучший результат, державшийся восемь лет.

Об этом Романчук написал в своем Instagram.

На турнире серии International Swimming League в Будапеште украинец представлял команду Aqua Centurions. Во время заплыва он показал время 7: 25,73 и одержал победу.

“Мой первый европейский рекорд”, ㅡ написал спортсмен.

Своего соперника – представителя Норвегии Хенрика Кристиансена – украинец опередил на 0,05 секунды.

До этого рекорд на дистанции 800 метров вольным стилем установил француз Янник Аньель на чемпионате Франции в 2012 году. Его время – 7: 29,17, отмечается в сообщении Федерации плавания Украины.

Украинец Романчук преодолел дистанцию чуть больше, чем на три секунды быстрее.