Об этом Романчук написал в своем Instagram.
На турнире серии International Swimming League в Будапеште украинец представлял команду Aqua Centurions. Во время заплыва он показал время 7: 25,73 и одержал победу.
“Мой первый европейский рекорд”, ㅡ написал спортсмен.
Своего соперника – представителя Норвегии Хенрика Кристиансена – украинец опередил на 0,05 секунды.
До этого рекорд на дистанции 800 метров вольным стилем установил француз Янник Аньель на чемпионате Франции в 2012 году. Его время – 7: 29,17, отмечается в сообщении Федерации плавания Украины.
Украинец Романчук преодолел дистанцию чуть больше, чем на три секунды быстрее.
- В феврале сообщалось, что украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих установила новый мировой рекорд.