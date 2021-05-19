Український спортсмен Михайло Романчук сьогодні, 19 травня, здобув перемогу на Чемпіонаті Європи з плавання у Будапешті.

Про це повідомила Федерація плавання України.

Романчук став переможцем на дистанції 1500 метрів вільним стилем. У фінальному запливі українець показав результат 14 хвилин 39,89 секунди.

🥇🏊‍♀️🇺🇦Михайло Романчук – чемпіон Європи!!! Підопічний Петра Нагорного здобуває золото на дистанції 1500 м вільним стилем і приносить збірній України з плавання першу нагороду чемпіонату Європи з водних видів спорту, що проходить у Будапешті. 📸 Deepbluemedia#aquatics2020bp pic.twitter.com/xBBN1PqOnp — НОК України (@OlympicUA) May 19, 2021



“Михайло Романчук впевнено виграє в італійця Григоріо Пальтеньєрі на своїй коронній дистанції 1500 метрів вільним стилем і стає чемпіоном Європи з результатом 14:39.89”, – заявили у федерації.

Призерами стали італійські конкуренти – олімпійський чемпіон Грегоріо Палтріньєрі (14.42,91) і Доменіко Акеренца (14.54,36).