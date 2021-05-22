Про це поінформували в Національному олімпійському комітеті України.
Перше “золото” Романчук здобув 19 травня на дистанції 1500 метрів вільним стилем.
Сьогодні ж українець завоював медаль вищого ґатунку на дистанції 800 м вільним стилем.
“Михайло Романчук робить золотий дубль на чемпіонаті Європи у Будапешті!!! До “золота” на дистанції 1500 м вільним стилем український плавець додає нагороду найвищого ґатунку на 800″, – зазначили в НОК.
Як поінформували в Федерації плавання України, у запливі на 800 м українець показав результат 7 хв 42,61 секунди.
Як інформує видання XSport, Романчук обігнав олімпійського чемпіона, італійця Грегорі Пальтріньєрі (у якого – срібна нагорода).
“Бронза” – в ще одного італійського спортсмена Габріеле Детті.
- У листопаді 2020 року український плавець Михайло Романчук встановив європейський рекорд на дистанції 800 метрів вільним стилем і побив попередній найкращий результат, що тримався вісім років.