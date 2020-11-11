Украинский режиссер, лауреат Венецианского кинофестиваля Валентин Васянович отказался от ордена "За заслуги" 3-го ступеня, который ему присвоил президент Владимир Зеленский.

Об этом он рассказал изданию LB.ua.

“Я не могу принять государственную награду, которой меня отметили по случаю Всеукраинского дня работников культуры и мастеров народного искусства. Как участник кинематографического процесса я протестую этим отказом против генерирования властью уголовных производств против большинства кинопроизводителей, которые создавали украинскую киноиндустрию в последние годы”, – сказал Васянович.

По его словам, по странному стечению обстоятельств, эти “дела” в основном касаются тех продакшнов, которые представляли Украину на международной арене.

“Я не могу принимать награду от той власти, которая одной рукой награждает “за значительный личный вклад в развитие национальной культуры, весомые творческие достижения и высокое профессиональное мастерство”, а другой – открывает уголовные производства и занимается преследованием. Это не политическое решение. Это цеховая солидарность и этика”, – говорит режиссер.

Валентин Васянович, в частности, автор фильмов “Атлантида”, “Обычное дело”, “Карденас”, “Уровень черного”.