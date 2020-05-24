Об этом говорится в сообщении украинского посольства.

“Имеем честь приветствовать в Монреале крупнейший в мире самолет – Антонов 225 “Мрия”. В эти сложные времена украинская авиация поставляет необходимые средства для борьбы с пандемией COVID-19″, – говорится в сообщении.

Доставку груза также прокомментировал посол Украины в Канаде Андрей Шевченко.

“Наша “Мрия”- снова в Монреале. Это уже второй медицинский груз для Канады силами нашей могучей и прекрасной птицы. Спасибо Дмитрию Антонову и его команде за прекрасно выполненную миссию и за возможность гордиться нашим самолетом и нашими профи”, – отметил посол.

Предыдущий раз “Мрия” прилетала в Канаду 2 мая.