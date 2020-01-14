На российском пропагандистском телеканале "Россия-1" стартовала премьера украинской драмы "Крепостная" от Film.ua и Starlight Films.

Об этом свидетельствует телепрограмма канала. Также эту информацию подтвердила пресс-служба Film.ua.

В частности, фильм показывают в прайм-тайме, ежедневно по три серии.

События сериала происходят в Черниговской губернии в 1856 году, сразу после окончания войны. Крепостную Екатерину Вербицкую ее крестная мать Анна Львовна Червинская воспитала как барышню. И хотя сама помещица обожает воспитанницу, для всех остальных Екатерина – всего лишь крепостная. Жизнь девушки сильно осложняется, когда в поместье возвращается молодой господин – Григорий Червинский. Он сразу влюбляется в Екатерину, пытаясь сделать бесправную девушку своей любовницей. Но героиня не подчиняется – и начинается борьба Екатерины за свою свободу.

В костюмированной драме сыграли роли известные украинские актеры – Екатерина Ковальчук, Алексей Яровенко, Станислав Боклан, Ольга Сумская, Марк Дробот, Олеся Жураковская, Михаил Гаврилов, Ксения Мишина, Наталья Денисенко и другие.

Следует отметить, что фильм произведенный украинским медиа-группой Starlight Films, принадлежащей украинскому миллиардеру Виктору Пинчуку. Кроме того, с мая 2012 года директором медиа-группы был нынешний министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский.