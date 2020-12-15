Видео челленджа опубликовано на странице посольства в Facebook.
Так, Евгений Клопотенко и Анне Тофт Соренсен начали с приготовления запеченной утки. Во время приготовления сотрудница посольства поделилась своими впечатлениями об Украине, назвав характерной чертой украинцев – непредсказуемость.
Следующая блюдо, которое готовили – это картофель с маковым семенем.
Евгений Клопотенко отметил, что хотел бы изменить систему питания в школах Украины, так как сейчас эта система сильно устарела. “Моя мама ела в школе то, что сейчас едят мои племянники. Сейчас три тысячи украинских школ готовят по моим рецептам”, – сказал Клопотенко.
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