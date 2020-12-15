Украинский шеф-повар и кулинарный эксперт Евгений Клопотенко вместе с заместителем главы миссии Королевства Дании в Украине Анне Тофт Соренсен приготовили украинское блюдо из ингредиентов традиционного датского рождественского ужина.

Видео челленджа опубликовано на странице посольства в Facebook.

Так, Евгений Клопотенко и Анне Тофт Соренсен начали с приготовления запеченной утки. Во время приготовления сотрудница посольства поделилась своими впечатлениями об Украине, назвав характерной чертой украинцев – непредсказуемость.

Следующая блюдо, которое готовили – это картофель с маковым семенем.

Евгений Клопотенко отметил, что хотел бы изменить систему питания в школах Украины, так как сейчас эта система сильно устарела. “Моя мама ела в школе то, что сейчас едят мои племянники. Сейчас три тысячи украинских школ готовят по моим рецептам”, – сказал Клопотенко.