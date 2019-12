В Украине и во всем мире "Щедрик" композитора Николая Леонтовича является одним из неотъемлемых символов Рождества. Хотя в мире эту композицию знают как Carol of the Bells.

#Буквы собрали лучшие исполнения всемирно известной композиции.

Композитор Николай Леонтович

13 декабря 1877 года в Подольской губернии (ныне Винницкая область) родился Николай Леонтович – композитор, будущий творец “Щедрика”.

Начальное музыкальное образование Леонтович получил у отца, который играл на виолончели, скрипке, гитаре, а также руководил хором семинаристов. Мать научила Николая народным песням.

В 1901 году он издал первый сборник песен из Подолья. В 1903 году вышел второй сборник подольских песен с посвящением Николаю Лысенко.

С 1909 года Леонтович учится под руководством известного теоретика музыки Болеслава Яворского. В то время он создает много хоровых обработок, в частности знаменитый “Щедрик”.

Позже в Тульчине (Винницкая область) знакомится с композитором Кириллом Стеценко. В 1916 году с хором Киевского университета выполняет свою обработку “Щедрика”, которая принесла ему большой успех у киевской публики. Дирижировал хором сам Николай Леонтович.

Убили композитора 23 января 1921 года в родительском доме. В советское время причину его смерти тщательно скрывали, но после развала СССР и рассекречивания документов стало известно, что погиб Леонтович от рук Афанасия Грищенко, который назвавшись чекистом, напросился в дом Леонтовича переночевать. Грищенко застрелил Леонтовича из винтовки, а потом ограбил дом.

“Щедрик”

Мелодия “Щедрика” облетела весь мир стала популярной благодаря ее англоязычной версии Carol of the Bells. Но в мире далеко не все знают, что корни этой мелодии – украинские.

Стоит отметить, что “Щедрик” Николай Леонтович шлифовал долгие годы: первый вариант был написан в 1901 – 1902 годах, второй – в 1906 – 1908, третий – в 1914-м, четвертый – в 1916-м, пятый – в 1919 году.

5 октября 1921 года “Щедрик” попал за океан и на украинском языке зазвучал в нью-йоркском Карнеги-Холле. Публика была в восторге.

Через пятнадцать лет сотрудник американской радиостанции NBC, американец украинского происхождения Петр Вильховский (Peter Wilhousky) пишет английскую версию текста щедривки – Carol of the Bells.

“Щедрик” Щедрик, щедрик, щедрівочка, Прилетіла ластівочка, Стала собі щебетати, Господаря викликати: – Вийди, вийди, господарю, Подивися на кошару, Там овечки покотились, А ягнички народились. В тебе товар весь хороший, Будеш мати мірку грошей. Хоч не гроші, то полова, В тебе жінка чорноброва. Щедрик, щедрик, щедрівочка, Прилетіла ластівочка.

Лучшие исполнения “Щедрика”

В 2018 году в часовне Виндзорского замка в Великобритании мужской хор исполнил англоязычную версию украинского “Щедрика”.

Carol of the Bells в исполнении Trans-Siberian Orchestra:

Виолончелист из американской группы The Piano Guys также исполнил Carol of the Bells:

Известная британская певица Кети Мелуа вместе с женским хором Гори (Gori Women’s Choir) исполнили “Щедрик” на украинском языке:

Pentatonix — американская акапельная группа исполнила свою версию Carol of the Bells.

Музыкант, композитор и продюсер Томми Профитт сделал эпическую версию “Щедрика” – композиция Леонтовича зазвучала как саундтрек к фильму.

Массовое исполнение “Щедрика” Mormon Tabernacle Choir с симфоническим орекстром Temple Square. Одновременно на сцене было 470 человек из которых 360 солистов хора и 110 музыкантов в оркестре.

Довольно оригинальное исполнение Carol of the Bells – подойдет для танцевальной вечеринки:

А эта версия Carol of The Bells подошла бы к триллеру:

Американская скрипачка и танцовщица Линдси Стирлинг очень трогательно сыграла Carol of the Bells:

Исполнение Carol of the Bells на хэппи-драме:

Украинские исполнители также создают собственные версии “Щедрика”. Так, в 2016-м году Тина Кароль исполнила композицию вместе с детским хором.

ONUKA

ONUKA – Щедрик Розпочинаються свята. Різні. Дивні. Магічні. Кожен обирає собі своє свято. Для мене особисто абсолютним зимовим саундтреком є “Щедрик” Миколи Леонтовича. І хоч його чутно із кожного кутка, він завжди мене радує. Наш рік був дуже плідним. Виснажливим. Цікавим. Неперевершеним. Неочікуваним. Сотні виступів, різні люди, міста і краї. Захоплюючі зйомки, щоденна студійна робота, репетиції і запис оркестру, аншлаги в старовинних театрах та надсучасна сцена Євробачення. Я дякую моїй команді та музикантам – ви неперевершені, сумлінні, талановиті та найкращі Люди! Чому ми вирішили відзняти це відео в аеропорті? Тому що “дорога” стала нашою другою домівкою і весь рік ми “літали, як ластівочки”! Щасливих всім свят. Миру нашим домівкам!

З любов’ю, ONUKA. Опубліковано ONUKA Понеділок, 25 грудня 2017 р.

“Воплі Відоплясова”: