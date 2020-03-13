В Украинском совете Церквей и религиозных организаций призвали ответственно относиться к методам профилактики и борьбы с коронавирусом.

Об этом сообщается на официальном сайте совета.

В частности, Церкви и религиозные организации призывают украинцев:

Отнестись с ответственностью к мероприятиям, целью которых является пресечение распространения вируса и быстрое выздоровление заболевших.

Избегать крайностей: не поддаваться панике, но и не быть легкомысленным.

Относиться с ответственностью к себе и другим. Если имеете симптомы простуды или прибыли из страны с высоким уровнем заболевания коронавирусом, следует провести дома две недели, избегая людных мест, и обратиться за медицинской помощью.

Придерживаться рекомендаций специалистов по поводу личной гигиены и поведения среди групп людей.

Проявлять любовь, толерантность, взаимопонимание и сочувствие к тем, кто борется с болезнью.

“Каждая из наших Церквей и религиозных организаций с учетом своих особенностей предпринимает и будет предпринимать меры, связанные с карантином”, – говорится в сообщении.

Также в совете признали людей усилить свои молитвы к Богу с просьбой о помощи преодолеть мировую пандемию коронавируса.