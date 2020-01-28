Об этом сообщил соучредитель компании Назар Шимоните-Давида на своей странице в Facebook.

“Ну теперь можно официально сказать: Go To-U с сегодняшнего дня в семье Techstars, одного из топ трех мировых фондов-акселераторов! Нас пока оценили в 3 млн. долларов, поэтому до единорога нам еще 997 осталось. Этот путь не будет простым, но и не долгим, потому что мы точно знаем, как сделать мир электромобильнее!” – говорится в сообщении.

Всего по программе Smart Mobility Accelerator акселератор отобрал 12 компаний из Италии, Норвегии, Германии, Португалии, США, Украины и Великобритании. Ближайшие три месяца они проведут в Турине, а кульминацией программы станет демонстрационный день, который состоится в четверг, 23 апреля.

СПРАВКА. Go To-U – единственная платформа, которая предоставляет уникальную возможность бронирования зарядных станций для водителей EV. С помощью приложения водители могут зарезервировать зарядную станцию в удобное время, а также забронировать и оплатить на месте заряжания (столик в ресторане, гостиничный номер, услуги SPA). На данный момент в сервисе есть более 40 000 локаций зарядных станций.