Об этом сообщает американский телеканал CNN.
В сообщении сказано, что туристы почти месяц жили в пещере на севере Индии. В воскресенье их нашли местные полицейские и поместили на карантин.
Группа туристов – четверо мужчин и двое женщин. Это граждане Франции, Турции, Украины, США и Непала. Сначала они жили в отеле, а когда закончились деньги – самоизолировались в пещере.
“Они жили в пещере с 24 марта, полиция нашла их в воскресенье и перевезла их в Сварг Ашрам около Ришикеша, мы попросили их быть на карантине в течение двух недель в качестве меры предосторожности, но выглядели они здоровыми”, – ответил представитель полиции в комментарии CNN.
Оставшиеся деньги туристы тратили на еду и вещи первой необходимости.
Карантинные ограничения введены в этой местности с 20 марта.
Премьер-министр Нарендра Моди объявил о закрытии всей страны на карантин с 24 марта.
Ожидалось, что карантин закончится 14 апреля, но его продлили до 3 мая.
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