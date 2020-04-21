Полиция Индии нашла в одной из пещер группу из шести туристов, которые решили там самоизолироваться еще с 24 марта. Среди них есть украинец.

Об этом сообщает американский телеканал CNN.

В сообщении сказано, что туристы почти месяц жили в пещере на севере Индии. В воскресенье их нашли местные полицейские и поместили на карантин.

Группа туристов – четверо мужчин и двое женщин. Это граждане Франции, Турции, Украины, США и Непала. Сначала они жили в отеле, а когда закончились деньги – самоизолировались в пещере.

“Они жили в пещере с 24 марта, полиция нашла их в воскресенье и перевезла их в Сварг Ашрам около Ришикеша, мы попросили их быть на карантине в течение двух недель в качестве меры предосторожности, но выглядели они здоровыми”, – ответил представитель полиции в комментарии CNN.

Оставшиеся деньги туристы тратили на еду и вещи первой необходимости.

Карантинные ограничения введены в этой местности с 20 марта.

Премьер-министр Нарендра Моди объявил о закрытии всей страны на карантин с 24 марта.

Ожидалось, что карантин закончится 14 апреля, но его продлили до 3 мая.