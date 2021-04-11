Украинский тяжеловес Дмитрий Чумак выиграл чемпионат Европы, который в эти дни проходит в Москве.

Об этом сообщили в Национальном олимпийском комитете Украины.

В весовой категории до 109 кг украинец стал лучшим в толчке и в сумме двоеборья, показав результат в 226 кг и 407 кг соответственно.

“Тяжелоатлет Дмитрий Чумак – чемпион Европы! В весовой категории до 109 кг украинец в тяжелой борьбе завоевал золотую медаль в сумме двоеборья (407 кг) и в толчке (226 кг)!”, – отметили в НОК.

В борьбе за “золото” Чумак опередил болгарина Христо Христова (406 кг) и россиянина Тимура Наниева (401).

Как информирует издание XSPORT, весовая категория Чумака – олимпийская, поэтому результат на этих соревнованиях будет учтен в квалификации на следующую Олимпиаду.

На данный момент у сборной Украины уже 14 медалей: 10 золотых и 4 бронзовых (больших медалей – 4 золота и 1 бронза). Наша сборная лидирует в медальном зачете.

Соревнования будут проходить еще в воскресенье, 11 апреля.

Стоит отметить, что после победы Дмитрий Чумак опубликовал в Instagram фото с руинами Кремля и процитировал композицию российской группы “Ленинград” под названием “Москва”. В ней есть такие строки: “Вчера приснился сон прекрасный — Москва сгорела целиком. Пожар на площади на Красной, и тлеет бывший Избирком. Никто не выжил — все сгорели, все Pussy, Путин и Собчак…”