Об этом сообщила пресс-служба штаба операции Объединенных сил в Facebook.
“По позициям украинских защитников возле Верхнеторецкого российские оккупанты вели огонь из минометов калибра 120 мм и автоматических станковых гранатометов. В результате разрыва одной из мин получил боевое травмирование один военнослужащий Объединенных сил”, – сказано в сообщении.
Уточняется, что военный был доставлен в медицинское учреждение эвакуационной техникой. В госпитале ему была оказана медицинская помощь.
На данный момент состояние здоровья раненого военного остается удовлетворительным.
Отмечается, что бойцы украинских Объединенных сил были вынуждены открыть огонь в ответ по вооруженным формированиям Российской Федерации.
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