На Донбассе украинский военный получил травмы в результате разрыва мины.

Об этом сообщила пресс-служба штаба операции Объединенных сил в Facebook.

“По позициям украинских защитников возле Верхнеторецкого российские оккупанты вели огонь из минометов калибра 120 мм и автоматических станковых гранатометов. В результате разрыва одной из мин получил боевое травмирование один военнослужащий Объединенных сил”, – сказано в сообщении.

Уточняется, что военный был доставлен в медицинское учреждение эвакуационной техникой. В госпитале ему была оказана медицинская помощь.

На данный момент состояние здоровья раненого военного остается удовлетворительным.

Отмечается, что бойцы украинских Объединенных сил были вынуждены открыть огонь в ответ по вооруженным формированиям Российской Федерации.