Об этом сообщил посол Эстонии в Киеве Каймо Кууск, сообщает эстонская телерадиокомпания ERR.

При этом украинцам разрешили посещать своих родственников, которые проживают в станах Евросоюза.

“Финляндия хотела [этой весной] ввезти сезонных работников, в общей сложности 14 000 человек. Были длинные переговоры, и в конце концов Финляндии удалось уговорить Украину. Однако после доставки первых 200 человек в Хельсинки правительство Украины приостановило дальнейшие чартерные рейсы и сезонных работников больше за границу не выпускают”, – сказал Кууск.

По его словам, украинцы все еще могут выехать из страны, но только через наземные пункты пропуска и только к родственникам. Выехать можно в Польшу, Румынию, Венгрию, Словакию.

После введения чрезвычайного положения из-за эпидемии коронавируса в Украину пришлось вернуть около миллиона граждан из разных стран. “Наверное, правительство Украины думает и о том, что если, например, выпустить 14 000 человек в Финляндию, а потом в какой-то момент их эвакуировать, то это опять будет означать авиарейсы”, – сказал Кууск.

В свою очередь глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страны Евросоюза присылают запросы на отправку сезонных работников.

“Действительно, обращения поступают. Но мы в Украине руководствуемся прежде всего соображениями безопасности и здоровья наших граждан. В условиях распространения пандемии любое путешествие – это риск заболеть, особенно когда это путешествие осуществляется самолетом”, – сказал министр Кулеба.

Онлайн-брифінг міністра закордонних справ Dmytro Kuleba та керівника міжнародного благодійного фонду Повернись живим Віталія Дейнеги про спільну благодійну акцію «Захистити захисників». Опубліковано Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine Понеділок, 27 квітня 2020 р.

На видео с 5-й минуты

По его словам, сейчас все силы правительства направлены на то, чтобы возвращать украинцев из-за границы.

“Поэтому на этом фоне пока нелогичным выглядит параллельно организовывать массовые чартеры на вывоз украинцев в страны, где тоже продолжается эпидемия с той или иной степенью интенсивности”, – заявил Дмитрий Кулеба, подчеркнув, что правительство все же готово к пересмотру позиции.

“Мы понимаем потребность в рабочих со стороны наших партнеров и будем готовы пересмотреть эту позицию в контексте изменения ситуации с пандемией коронавируса”, – сказал глава МИД Украины.