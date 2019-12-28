Соответствующее распоряжение от 27 декабря 2019 года № 1372-р обнародовано на официальном сайте Правительства.
“Одобрить проект мирового соглашения в деле по иску ПАО “Газпром” к государству Украина, которое рассматривается арбитражным трибуналом ad hoc в соответствии с Арбитражным регламентом комиссии ООН по правам международной торговли”, – говорится в документе.
Правительство уполномочило подписать мировое соглашение министра юстиции Дениса Малюську.
Стоит отметить, что “Газпром” пытался оспорить штраф в размере около 7,4 млрд долларов, который на него наложил Антимонопольный комитет Украины. Отказ от этого штрафа является одним из условий заключения нового контракта на транзит российского газа по территории нашей страны.
АМКУ в январе 2016 года оштрафовал “Газпром” на 85 млрд грн за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита природного газа. Впоследствии сумма штрафа возросла до 172 млрд грн за счет пени за его неоплату. В данный момент это около $ 7,4 млрд.
- 20 декабря в Минске Украина и Россия достигли окончательной договоренности по транзиту российского газа. Был подписан межправительственный протокол, предусматривающий пакетное соглашение с выплатой “Газпромом” “Нафтогазу” $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража, отказ сторон от существующих исков, включая урегулирование штрафа Антимонопольного комитета Украины, и подписание транзитного соглашения на пять лет (2020 год – 65 млрд куб. м, 2021-2024 гг. – по 40 млрд куб. м) с возможностью его продления на 10 лет.
- Исполнительный директор “Нафтогаза” Юрий Витренко заявил, что в подписанном между НАК “Нафтогаз” и “Газпромом” протоколе нет никаких договоренностей о прямых поставках российского газа.