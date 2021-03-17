В Одесской области во время работы над фотопроектом задержали известного украинского фотографа Евгения Никифорова. Его подозревают в смертельном ДТП, но очевидец и адвокат утверждают, что на Никифорова напали, а наезда не было.

#Буквы разбираются, что же случилось.

14 марта полиция Одесской области сообщила, что в селе Васильевка автомобиль Hyundai совершил наезд на 37-летнего местного жителя, после чего водитель скрылся с места происшествия, а пострадавший от полученных травм скончался.

Позже 34-летнего водителя нашли (имени полиция не называет из соображений конфиденциальности). Правоохранители проводили следственные действия с ним в рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Позже Telegram-канал “Х*вая Одесса” опубликовал видео, на котором видно, как двое мужчин (один на костылях) пытаются открыть дверь машины Hyundai, после чего она разворачивается и уезжает. Из подписи к видно следует, что инцидент произошел в Васильевке Одесской области.

Адвокат Никифорова Денис Пономаренко рассказал журналистам “Суспільного”, что Никифоров отправился туда вместе с братом Вадимом для работы над фотопроектом.

По словам Пономаренко, фотограф вместе с братом путешествовали по области и делали снимки. Во время съемки в селе Васильевка возле их машины припарковался автомобиль, из которого вышли двое мужчин в состоянии алкогольного опьянения. Один из них якобы начал в грубой форме требовал от Евгения отдать ему технику и угрожал.

Адвокат подчеркнул, что Никифоров спокойно объяснил – он фотограф и работает над проектом, и заверил, что не хочет конфликта. Потом к ним подошел еще один мужчина – на костылях.

“Он обратился к Евгению в грубой форме, угрожал и требовал отдать дрон и фотоаппарат. Евгений сказал, что плохо себя чувствует, но тот ударил его локтем в ребро, и спросил: “Ну что, легче стало?” После этого Евгений попытался сесть в машину, чтобы уехать. Один из мужчин уперся спиной в дверцы водителя автомобиля и сказал Евгению: это будет твой последний день жизни в этом населенном пункте, куда ты приехал”, – говорит Пономаренко.

Адвокат подчеркивает, что Никифоров предупредил, что будет отъезжать, но никакой реакции со стороны мужчин не было. Евгений двигался назад, чтобы сбросить мужчину со своего брата, но тот продолжал держаться за машину.

“Поэтому он решает ехать прямо, чтобы он отцепился от Вадима, сбросить его и уехать оттуда. Скорость была километров 20-40. Он сбросил его с машины, не было никаких наездов”, — отмечает Пономаренко.

Адвокат рассказывает, что Евгений вместе с братом поехали в отель, который забронировали в Белгороде-Днестровском и планировали обратиться в полицию. Тем не менее 15 марта в гостиницу пришел следователь, чтобы задержать “подозреваемого”, хотя кто именно был за рулем он не знал и ссылался на видео опубликованное в Telegram-канале.

“Если водительское удостоверение было у Евгения, то задержали его. Это произошло через 7 часов, что является незаконным, так как 208 статья УПК указывает на то, что это должно быть после совершения преступления. На следующий день ему объявили о подозрении, его даже никто не допрашивал. То, что они убегали от нападавших, никого не интересует”, – подчеркнул Пономаренко.

Адвокат также отметил, что к вечеру 16 марта у следователя не было видео с камер наблюдения с места происшествия и он его не смотрел.

Сейчас Евгений Никифоров находится в СИЗО, а на 17 марта в Киевском райсуде Одессы назначено избрание меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.