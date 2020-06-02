Федеральная служба безопасности России подтвердила задержание украинского военного, пропавшего 30 мая с поста в районе полуострова Чонгар.

Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

В ФСБ утверждают, что военный “в состоянии алкогольного опьянения” якобы пытался пересечь админкордон и был задержан российскими силовиками, против него возбудили уголовное дело “о незаконном пересечении границы России”.

Там также назвали имя военного – Е.В. Добринский, 1992 года рождения.

“В ходе личного досмотра у задержанного обнаружено и изъято вещество растительного происхождения, предположительно являющееся наркотическим, которое направлено на экспертизу”, – заявили в ФСБ.