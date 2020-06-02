Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
В ФСБ утверждают, что военный “в состоянии алкогольного опьянения” якобы пытался пересечь админкордон и был задержан российскими силовиками, против него возбудили уголовное дело “о незаконном пересечении границы России”.
Там также назвали имя военного – Е.В. Добринский, 1992 года рождения.
“В ходе личного досмотра у задержанного обнаружено и изъято вещество растительного происхождения, предположительно являющееся наркотическим, которое направлено на экспертизу”, – заявили в ФСБ.
- Ранее сообщалось, что 30 мая на административной границе с аннексированным Крымом, в районе полуострова Чонгар, похитили украинского военного.