15 июня в Украине планируют начать снимать запрет на пассажирские авиаперевозки. Но при этом Евросоюз внес Киев в перечень городов с особым риском.

Об этом говорится в материале “Европейской правды”.

Две недели назад Европейское агентство по авиабезопасности внесло аэропорты в Киеве и Черновцах в список высокорискованных для заражения COVID-19.

В ЕС таких аэропортов относительно немного даже в тех государствах, которые имеют имидж ячеек эпидемии. Например, в Италии и Испании к опасным отнесены только по четыре региона; во Франции и Швеции – только столицы.

Стоит отметить, что в странах Евросоюза число новых заражений существенно снизилось, поэтому полсотни новых больных в день в Киеве – это немало. Кроме того, ЕС просто не верит в те данные, которые публикует украинская власть.

“Это не догадки – “Европейская правда” слышала от дипломатов о дискуссии, которые ведутся на совещаниях европейских послов – и они сходятся на уверенности в том, что Украина просто не знает о реальном уровне заболеваемости. А последние события, как то признаки подтасовки статистики украинской властью, хаотичное внедрение и снятия карантина – добавляют сомнения”, – говорится в материале.

Поэтому у авиакомпаний из ЕС меньше оснований для того, чтобы открывать рейсы из Украины.

Все самолеты, которые летают в Киев, Черновцы, возможно к этому списку добавится и Львов, должны проходить процедуру усиленного обеззараживания и особенно тщательно выполнять карантинные правила. Это удорожает эксплуатацию и добавит технологические паузы в работе.

А еще на рейсе могут найти человека с симптомами болезни.

Тут стоит вспомнить историю с авиарейсами с украинскими заробитчанами. Публично сообщалось о трех выполненных рейсах. Сейчас о таких рейсах не говорят. Причина в одном из рейсов, на котором выявили больного коронавирусом. Это “Европейской правде” подтвердили три независимых источника. Поэтому все пассажиры, которые должны были отправиться на сельхозработы, из аэропорта отправились на изоляцию.