Об этом уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщает на своей странице в Facebook.
Уточняется, что заключенного содержат в колонии в Саратовской области. В данный момент его планируют перевести в тюремную больницу.
“Вместе с тем, администрация исправительной колонии угрожает Владимиру, что в этой больнице его изнасилуют”, – пишет Денисова.
По словам омбудсмена, угрозы Якименко связаны с тем, что он не раз обращался к украинским дипломатам.
“Кроме того, несмотря на все мои требования провести медицинское обследование и оказать необходимое лечение Владимиру, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова почти три месяца не реагирует. Он до сих пор не осмотрен врачами”, – написала Денисова.
Также украинский омбудсмен призывает Москалькову принять соответствующие меры для того, чтобы не допустить причинения вреда здоровью Якименко.
“Прошу представителей международных правозащитных организаций и дипломатический корпус защитить основополагающие права и свободы Владимира Якименко, в частности, право на жизнь и личную неприкосновенность, гарантированные международными конвенциями”, – добавила Денисова.
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