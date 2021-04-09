Covid-19 Украина

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Украинских священников вакцинируют от COVID-19 на втором этапе

Украинских священнослужителей приравняли к социальным работникам. Это позволяет им сделать прививки от коронавируса на втором этапе вакцинации.

Пятница, 9 апреля 2021, 19:01

Соответствующее решение принял оперативный штаб Министерства здравоохранения Украины по вакциноуправляемых инфекциям, сообщили в Центре общественного здоровья (ЦОС).

“Рекомендовать МОЗ Украины “приравнять” служителей официально зарегистрированных в Украине церквей и религиозных организаций к социальным работникам”, – говорится в протоколе заседания штаба.

Отмечается, что священники, желающие получить прививку, должны обратиться к своему руководству и сообщить об этом. Те же, в свою очередь, передадут списки координаторам с вакцинации в регионе. После согласования с координаторами руководители сообщат желающих о времени и месте прививки.

В то же время глава Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики Федор Лапий отметил, что такой шаг необходим, ведь священники тесно контактируют с людьми, которые относятся к группам риска.

  • 24 февраля в Украине стартовал процесс вакцинации от коронавируса COVID-19. Первую прививку препаратом Covishield сделали врачу-реаниматологу из Черкасс. Речь идет о вакцине под торговой маркой Covishield, выпускаемая в Индии по лицензии британско-шведской компании AstraZeneca.
  • Вакциной Covishield уже публично вакцинировались президент Владимир Зеленский, министр охраны здоровья Максим Степанов, заместитель министра охраны здоровья, главный санитарный врач Виктор Ляшко.
  • Министерство охраны здоровья Украины издало приказ, согласно которому участники боевых действий, нардепы и известные люди старше 60 лет могут претендовать на остатки доз вакцины от коронавируса COVID-19.
  • 19 марта Максим Степанов объявил, что Украина перешла ко второму этапу вакцинации от коронавируса COVID-19.
  • Впоследствии Максим Степанов признал, что вакцинация от коронавируса COVID-19 в Украине отстает почти в два раза от плана.
  • 7 апреля на заседании правительства Максим Степанов заявил, что в Украине необходимо делать 6 млн прививок от коронавируса COVID-19 в месяц, чтобы охватить вакцинацией 70% украинцев до конца 2021 года. Пока же сделано чуть более 334 тысяч прививок с начала кампании по вакцинации. При этом две дозы получили лишь 2 человека.

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