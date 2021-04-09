Украинских священников вакцинируют от COVID-19 на втором этапе

Украинских священнослужителей приравняли к социальным работникам. Это позволяет им сделать прививки от коронавируса на втором этапе вакцинации.

Соответствующее решение принял оперативный штаб Министерства здравоохранения Украины по вакциноуправляемых инфекциям, сообщили в Центре общественного здоровья (ЦОС).

“Рекомендовать МОЗ Украины “приравнять” служителей официально зарегистрированных в Украине церквей и религиозных организаций к социальным работникам”, – говорится в протоколе заседания штаба.

Отмечается, что священники, желающие получить прививку, должны обратиться к своему руководству и сообщить об этом. Те же, в свою очередь, передадут списки координаторам с вакцинации в регионе. После согласования с координаторами руководители сообщат желающих о времени и месте прививки.

В то же время глава Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики Федор Лапий отметил, что такой шаг необходим, ведь священники тесно контактируют с людьми, которые относятся к группам риска.