Граждане Украины, которые возвращаются из-за границы, не обязаны проходить тест на коронавирус в аэропорту.

Об этом на брифинге 18 ноября заявил заместитель министра здравоохранения Ярослав Кучер.

Он напомнил случай, когда украинских моряков заставили проходить платный тест на COVID-19 в аэропорту Одессы. По его словам, если регулярно будут фиксировать подобные случаи, то можно предположить, что администрация аэропорта делает это намеренно, чтобы работать с конкретной лабораторией.

“Я хочу передать привет в Одесский аэропорт и напомнить, что наши граждане не обязаны проходить тестирование для того, чтобы вернуться в нашу страну. Им устанавливается соответствующее приложение, и они в стандартном режиме могут сдать тесты, и будут сняты с самоизоляции”, – сказал Кучер.