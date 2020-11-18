Об этом на брифинге 18 ноября заявил заместитель министра здравоохранения Ярослав Кучер.
Он напомнил случай, когда украинских моряков заставили проходить платный тест на COVID-19 в аэропорту Одессы. По его словам, если регулярно будут фиксировать подобные случаи, то можно предположить, что администрация аэропорта делает это намеренно, чтобы работать с конкретной лабораторией.
“Я хочу передать привет в Одесский аэропорт и напомнить, что наши граждане не обязаны проходить тестирование для того, чтобы вернуться в нашу страну. Им устанавливается соответствующее приложение, и они в стандартном режиме могут сдать тесты, и будут сняты с самоизоляции”, – сказал Кучер.
- В Украине за минувшие сутки, 17 ноября, зафиксировано 12496 новых случаев COVID-19. Заболели 535 детей и 529 медработников.
- В Киеве второй день подряд фиксируют COVID-рекорд: за минувшие сутки, 17 ноября, коронавирус обнаружили у 1213 человек. Умерли еще 23 пациентов.