Рішення ухвалили на засіданні Уряду 21 квітня.
Зокрема, такі громадяни матимуть можливість отримати безвідсоткову позику.
“Уряд запровадив стимулювальні механізми, які покликані повернути працездатних осіб з-поміж малозабезпечених сімей на ринок праці. Він має запрацювати з січня наступного року”, – заявив прем’єр Денис Шмигаль.
За його словами, фінансова допомога для організації власного бізнесу надаватиметься для закупівлі обладнання та матеріалів.
Постійний представник Кабміну у Верховній Раді Василь Мокан заявив, що розмір фінансової допомоги не може перевищувати 15 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня календарного року, в якому приймається рішення про її надання.
Нагадаємо, що фізичні особи-підприємці (ФОПи), а також наймані працівники можуть подавати заявки на виплати 8 тисяч гривень. Заявки на отримання виплат можна подавати через портал, а також через державний застосунок “Дія”.
- Фізичні особи-підприємці (ФОПи), а також наймані працівники з регіонів, які вийшли з “червоної” зони, також мають право на отримання 8 тисяч гривень.