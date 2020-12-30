Об этом сообщает Reuters.
Руководство Буковеля заявило, что до января курорт уже забронирован на 80%. Буковель, который находится на высоте 920 метров над уровнем моря и охватывает пять гор на западе Украины, ежегодно привлекает два миллиона посетителей.
Турист из Киева Антон Лужных рассказал, что раньше ездил во Францию на лыжи.
“Почему я здесь? Потому что иностранные горнолыжные курорты закрыты. Там локдаун. Возможно, они будут снова открыты в феврале, тогда мы поедем туда”, – сказал Лужных.
Отели и горнолыжные трассы в соседней Польше также останутся закрытыми по крайней мере с 28 декабря по 17 января.
В отличие от некоторых европейских стран, Украина не усилила ограничения передвижения своих граждан внутри страны, чтобы сдержать распространение коронавируса во время рождественско-новогоднего сезона.
Зато с 8 по 24 января будут действовать строгие карантинные меры, в частности закроются школы, кафе, рестораны, тренажерные залы и развлекательные центры, а также запретят массовые собрания.
Это стало облегчением для туристической отрасли Украины, где услуги пользуются спросом в сезон отпусков. Например, значительная часть населения села Поляница, ближайшего к курорту Буковель, занята в сфере туризма.
Буковель – крупнейший горнолыжный курорт Украины, доля которого (подъемники, гостиницы, земля) принадлежит государству. Расположен близ села Поляница Яремчанского городского совета. Самая высокая точка курорта – гора Долгая – 1372 м. Зимний сезон может длиться с ноября по апрель.
- Буковель, популярный карпатский горнолыжный курорт Украины, будет работать несмотря на карантин.