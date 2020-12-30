В самом большом горнолыжном курорте Украины Буковель в Карпатах полностью забронированы все гостиничные номера до конца года. Ажиотаж объясняется тем, что украинцы не смогли в этом году попасть в другие иностранные курорты, которые были закрыты из-за ограничений, связанных с коронавирусом в Европе.

Об этом сообщает Reuters.

Руководство Буковеля заявило, что до января курорт уже забронирован на 80%. Буковель, который находится на высоте 920 метров над уровнем моря и охватывает пять гор на западе Украины, ежегодно привлекает два миллиона посетителей.

Турист из Киева Антон Лужных рассказал, что раньше ездил во Францию ​​на лыжи.

“Почему я здесь? Потому что иностранные горнолыжные курорты закрыты. Там локдаун. Возможно, они будут снова открыты в феврале, тогда мы поедем туда”, – сказал Лужных.

Отели и горнолыжные трассы в соседней Польше также останутся закрытыми по крайней мере с 28 декабря по 17 января.

В отличие от некоторых европейских стран, Украина не усилила ограничения передвижения своих граждан внутри страны, чтобы сдержать распространение коронавируса во время рождественско-новогоднего сезона.

Зато с 8 по 24 января будут действовать строгие карантинные меры, в частности закроются школы, кафе, рестораны, тренажерные залы и развлекательные центры, а также запретят массовые собрания.

Это стало облегчением для туристической отрасли Украины, где услуги пользуются спросом в сезон отпусков. Например, значительная часть населения села Поляница, ближайшего к курорту Буковель, занята в сфере туризма.

Буковель – крупнейший горнолыжный курорт Украины, доля которого (подъемники, гостиницы, земля) принадлежит государству. Расположен близ села Поляница Яремчанского городского совета. Самая высокая точка курорта – гора Долгая – 1372 м. Зимний сезон может длиться с ноября по апрель.